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نفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، ورفع المعتصمون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين والمصارف وسوء الامانة والثقة"، في حضور حشد من المودعين ونقابيين.ثم صدر بيان عن جمعية "صرخة المودعين"، جاء فيه : حيث دعت الجمعية، الى وقفة أمام قصر عدل بيروت لإيصال صوت المودعين المسروقين من المصارف أمام المحققين الاوروبيين. وبعد تجمع عدد من المودعين وصلت سيارة لأحد لصوص المصارف المطلوبين للتحقيق من المحققين الأوروبيين فقامت بدهس عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا فتم استدعاء الصليب الأحمر ونقله الى مستشفى جبل لبنان حيث تمت معالجته وعمل اللازم. وقد تعرض لكسر في قدمه.يُذكر أن السيارة التي دهسته بقيت متوقفة فوق رجله ورفض السائق التحرك بالرغم من الطلبات المتكررة من المودعين الموجودين معه على الطريق مما أدى الى زيادة الضرر.كما ألقى المودعون كلمات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية لإيصال صوتهم أمام المحققين الأوروبين وللتعبير عن غضبهم من لصوص المصارف الذين سرقوا جنى عمرهم".