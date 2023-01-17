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لبنان

بخاري زار دار الايتام الاسلامية ودشن "مشروع كنف"

Lebanon 24
17-01-2023 | 09:30
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 استقبلت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية في مركزها الرئيسي في منطقة الطريق الجديدة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، ووفدا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان.
 
استهلّ الاستقبال بعرضِ لفيلمِ وثائقي يوثّق مسيرة المؤسسات وانتشار خدماتها وبرامجها الرعائية التي تلبي الحاجات الاجتماعية للفئات الاكثر هشاشة في المجتمع من الأطفال حتى كبار السن،  والتي تقدّمها عبر مراكزها الـ53 المنتشرة  في بيروت والمناطق اللبنانية كافة.
 
ثم قام السفير بجولة تعريفية في أنحاء المركز الرئيسي لدار الأيتام الإسلامية، ومنها الى قاعة الانشطة في مبنى دار الطفولة في المركز الرئيسي، حيث  كان الاطفال في انتظاره، وألقوا كلمة ترحيب تعبيراً عن سعادتهم بحضوره، وقدم ابناء الدار الى السفير لوحتين تعبيريتين رسموهما في نادي الرسم في مركز قصر الاطفال التابع لدار الايتام الاسلامية.

بعدها، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية "مشروع كنف في جمهورية لبنان للعام 2022"، وتم توزيع 700 كسوة شتوية على الاطفال في الدار. 

واختار السفير بخاري المركز الرئيسي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية لاطلاق المشروع الذي "يهدف الى مساعدة 18000 فرد من الاسر اكثر حاجة في المجتمع اللبناني".
                    

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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