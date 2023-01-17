مولوي عرض مع القرم والخازن للاوضاع وتابع شؤوناً انمائية

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنائب فريد هيكل الخازن، وكان عرض للأوضاع العامة.وبحث مولوي مع النائب حسين الحاج حسن في شؤون انمائية وخدماتية.والتقى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، وجرى البحث في شؤون المرأة والطفل.واستقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين مع وفد من البلدية، وتم التطرق الى شؤون المدينة وحاجاتها على المستويات الانمائية والخدماتية.