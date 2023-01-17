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لبنان

"أمل": فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها في انتخابات موظفي ومستخدمي الكهرباء

Lebanon 24
17-01-2023 | 10:42
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أعلن المكتب العمالي في "حركة أمل"، عن فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها في انتخابات النقابة العامة لموظفي ومستخدمي الكهرباء، بكامل أعضائها بنتيجة 11 - 1.
 
 
 
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lebanon 24
17/01/2023 21:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إذا حضرنا جلسات الحكومة فإننا بذلك لا نتحدى أحداً واذا أكمل الوزراء غداً النقاط التالية لنقطة الكهرباء وانسحبنا أيضاً فنحن لا نتحدى أيضاً
lebanon 24
17/01/2023 21:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا نريد أن نطعن الدستور والنظام ونسعى لحل مشكلة أساسية ملحة تهمّ اللبنانيين وأعني هنا ملف الكهرباء
lebanon 24
17/01/2023 21:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بالنسبة لنا التزمنا بحضور جلسات الحكومة لمعالجة موضوع الكهرباء وهذا الأمر ليس تحدياً لأحد ولسنا في وارد ذلك
lebanon 24
17/01/2023 21:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

أمل

نقابة

كهرباء

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