"أمل": فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها في انتخابات موظفي ومستخدمي الكهرباء

أعلن المكتب العمالي في "حركة أمل"، عن فوز اللائحة المدعومة من الحركة وحلفائها في انتخابات النقابة العامة لموظفي ومستخدمي الكهرباء، بكامل أعضائها بنتيجة 11 - 1.

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