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لبنان

مفتي جبيل لوفد أهالي شهداء تفجير المرفأ: ما زلنا نؤمن بالقضاء بالعدل

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:52
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استقبل مفتي بلاد جبيل الشيخ غسان اللقيس في دارته، ‏بحضور نجله ‏‏إمام المدينة الشيخ أحمد اللقيس، وفداً من أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت ‏ضم أحد مخاتير بلدة قرطبا سمير صقر والناشطين وليم نون وبيتر بو صعب وعدداً من أهالي الشهداء.
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وشكر الزائرون المفتي اللقيس على إيفاد نجله للوقوف معهم منذ اللحظات الأولى لتوقيف نون واستدعاء رفاقه إلى التحقيق.
 
وفي كلمة له، قال اللقيس: "إننا في مدينة جبيل نحافظ على العيش الواحد وعلى العيش المشترك، وهذه قضية تخص كل اللبنانيين وتخصنا بالذات لأننا نعتبر أنفسنا من أهالي الضحايا، فنحن وإياهم على خطى واحدة، وما زلنا نؤمن بالقضاء بالعدل وبالعدالة في لبنان وبقيام الدولة بكافة مؤسساتها".

وختم: "نحن الى جانبكم حتى الوصول الى الحقيقة".

بدوره، شكر نون للمفتي اللقيس "وقفته الى جانب قضيتهم، مما يؤكد على ميزة العيش المشترك التي يتغنى بها قضاء جبيل"، وقال: "الاهالي سيقومون لاحقا بزيارات الى المرجعيات الروحية والسياسية التي تقف الى جانب قضيتنا لا سيما في التوقيفات الاخيرة التي حصلت، ومعها سنتابع القضية لجلاء الحقيقة في تفجير المرفأ".
 
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