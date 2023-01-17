رابطة موظفي الإدارة العامة تُلغي تحرك الغد أمام التفتيش المركزي

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامّة، اليوم الثلاثاء، إلغاء الوقفة التي كانت مقرّرة يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 11 صباحاً، أمام جهاز التفتيش المركزي تضامناً مع رئيسه القاضي جورج عطية.

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وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن إلغاء الوقفة يأتي بناء لتمني عطية الذي ثمن وشكر للرابطة والموظفين محبتهم وثقتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن تحرك مطلبي قريب يُحدد زمانه ومكانه في حينه.

ولاحقاً، أعلن عطية، في بيان اليوم، أنه "توقف عند ما ورد في بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي اعلنت فيه الاضراب عن العمل اعتبارا من 18 الحالي وحتى 28 منه، من دعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى التفتيش المركزي في 18 الحالي رفضا للحملة الاعلامية التي طاولت رئيس التفتيش المركزي بهدف واضح لتشويه سمعته وضرب مصداقيته وتعطيل العمل الرقابي ككل".



واشار عطية الى انه "يقدر مبادرة رابطة موظفي القطاع العام العفوية التي تنم عن عاطفةࣲ نبيلة وحرصࣲ على سمعة الادارة ورموزها وهيبتها، وتقديرٍ للجهود الحثيثة التي يبذلها التفتيش المركزي لشدﹼ عصب الادارة العامة وتطوير ادائها لمواكبة متطلبات العصر"، متمنيا على "الرابطة صرف النظر عن القيام بأي حركة احتجاجية تضامنية"، داعيا اياهم "بالمقابل الى مكتبه للاستماع اليهم وإيصال آرائهم ومقترحاتهم معتمدين الحوار واقتراح الحلول لتحقيق المطالب تحت سقف القانون، وعدم اعتماد لغة الاضراب عن العمل طالما ان هناك بابا واحدا لم يوصد بوجههم متوسلين الحوار والتفاهم بهدف اجتراح حلول مرضية".

وختم: "يرفض التفتيش المركزي رفضاً قاطعاً الاعتقاد السائد بأن الإدارة اللبنانية فاسدة بمجملها، ويقتضي ان تخضع للعقاب الجماعي الصارم، ويؤكد انها في أغلبيتها العظمى طيبة وصالحة ومنتجة، وقادرة إذا ما توفَرت لها الوسائل. واما الاقلية التي استغلت مراكزها الادارية للفساد فواجب مكافحتها لتنقية الادارة من كل شائبة والتفتيش المركزي حريص كل الحرص على القيام بهذا الواجب بالذات لكي تُعاد للأكثرية الصالحة من الموظفين كرامتها".