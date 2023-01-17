المولوي: ما تقوم به الحكومة هو لخدمة كل المواطنين

أشار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إلى أن "أهمية جلسة مجلس الوزراء هي لتلبية احتياجات الناس ويجب إبعادها عن الخطاب الطائفي".

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال المولوي: "لا أحد يريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية التي نحترمها".

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وأضاف: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع البنود الضرورية مثل "الكهرباء" على جدول الاعمال ونحن نريد تأمين حلول بعيدًا عن الأمور الطائفية والتسترّ وراء الميثاقية".

وتابع قائلاً: "يجب أن لا يتذرع التيار الوطني الحر بالميثاقية وما تقوم به الحكومة هو لخدمة كل المواطنين".

وأكد المولوي أن "على الوزراء أن يتوحدوا لتلبية حاجة الشعب وننظر لحل مشاكل كل اللبنانيين بدون تفرقة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لا تريد أخذ صلاحيات الشريك المسيحي وعلى الوزير المختص أن يوقع على المرسوم ولا أحد ينوب عنه وهو ضروري".