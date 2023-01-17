من هو النائب "الجهبذ" الذي قصده نصرالله في خطابه؟

في سياق خطابه، اليوم، أتى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على تصريحٍ لنائب لبناني قال في وقتٍ سابق إن "إيران عاجزة إلى حدّ إذا انكسرت مرآة سيارة لا تستطيع استبدالها".

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وفعلياً، وبعد البحث، فقد تبيّن أن النائب الذي قصده نصرالله ووصفه بـ"الجهبذ"، هو عضو كتلة "القوات اللبنانية" نزيه متى الذي أدلى بكلامه المُشار إليه عبر إذاعة "لبنان الحر".