إقفال معامل خاصة بالألبان والأجبان بمدينة لبنانية.. ما السّبب؟

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جال مفتشو وزارة الاقتصاد على عدد من المعامل الخاصة بالألبان والأجبان في بعلبك، وأقفلوا بالشمع الأحمر 4 معامل لعدم استيفائها الشروط الصحية، وذلك وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.