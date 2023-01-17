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لبنان

إقفال معامل خاصة بالألبان والأجبان بمدينة لبنانية.. ما السّبب؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 14:40
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جال مفتشو وزارة الاقتصاد على عدد من المعامل الخاصة بالألبان والأجبان في بعلبك، وأقفلوا بالشمع الأحمر 4 معامل  لعدم استيفائها الشروط الصحية، وذلك وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
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