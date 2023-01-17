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لبنان

يوم غدٍ.. هذا ما يتحضّر له مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2023 | 14:43
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يتحضّر المجلس المركزي لمصرف لبنان، يوم غدٍ الأربعاء، لعقد اجتماعه الثاني هذا الأسبوع، وذلك بعد اجتماعٍ أوّل عقدهُ، يوم أمس الإثنين، وبحث آخر المستجدات بشأن سعر الدّولار والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط السوق عبر التشدّد في تطبيق التعاميم والقرارات الصادرة عن المصرف. 
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وتقول مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ الاجتماع سيستكملُ البحث بالإجراءات التي سيجري اتخاذها في السوق وتحديداً قبل بدء العمل بدولار الـ15 ألف ليرة في المصارف اعتباراً من 1 شباط المُقبل، موضحةً أنه من الممكن أن يُبادر مصرف لبنان إلى البدء بطرح تعاميم عديدة خلال الفترة المقبلة تمهيداً للخطوة المُرتقبة والمرتبطة بدولار المصارف.

مع هذا، لفتت المصادر إلى أنه لا إمكانية لتحديد ما إذا كان مصرف لبنان سيُبادر فوراً يوم غد إلى إصدار تعميم، موضحة أن السّوق الآن في حالة من الترقّب وتنتظرُ عنصر المفاجأة من البنك المركزي.

كذلك، فقد أوضحت المصادر أنَّ بعض المصارف ينتظرُ حالياً إشارات جديدة من البنك المركزي لمعرفةِ ما إذا كانت ستطرأ تعديلات على سحوبات "صيرفة" أم لا، ولاسيما في ما خصّ الطلبات التي جرى تقديمها على أساس سعر مفتوح.

ولفتت المصادر إلى أنّ تلك المصارف تترقب صدور أي تعميم بهذا الخصوص لمعرفة آليّة التحرك خلال الأيام المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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