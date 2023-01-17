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لبنان

جريح إثر حادث سير في شتورا

Lebanon 24
17-01-2023 | 15:51
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نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، جريحاً الى مستشفى الهلال في برالياس أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في شتورا-البقاع.
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