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لبنان
جريح إثر حادث سير في شتورا
Lebanon 24
17-01-2023
|
15:51
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نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، جريحاً الى مستشفى الهلال في برالياس أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في شتورا-البقاع.
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