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لبنان

جلسة استماع لـ8 ساعات.. ما جديد التحقيقات بقضية رياض سلامة؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 15:55
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استمع محققون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة 8 ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة "فرانس برس".
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وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ الإثنين مهمتهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في تحقيقات تتعلق بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وقال المصدر القضائي، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للاعلام، إن المحققين الأوروبيين استمعوا لأكثر من 8 ساعات لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشّي.

وتولى قاضيان لبنانيان، حضرا جلستي الاستماع، طرح الأسئلة على الشاهدين، علماً أن المحققين استمعوا، أمس الإثنين، إلى سعد العنداري، وهو أيضاً نائب سابق لسلامة. 

وأوضح المصدر القضائي، المطلع على محتوى الجلسات، أن الأسئلة الموجهة إلى نواب سلامة تتركز على قرارات اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فيما "تركز الأسئلة الموجهة إلى مدراء وأصحاب المصارف حول حسابات فيها عائدة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وتحويلات إلى حسابات الشقيقين في الخارج".

وأشار إلى أن "الوفود ركّزت أسئلتها على دور شركة فوري اسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري"، التي يُعتقد أنها لعبت دور وسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

(فرانس برس)
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