الحاج حسن: وزارة الزراعة تعمل ما في وسعها في ظروف لا تخفى على أحد

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال زيارته إلى عكار إنّ "وزارته تعمل ما بوسعها وفي ظروف لا تخفى على أحد، وتضع في أولوياتها الحفاظ على القطاع وعلى المزارعين معاً"، وأضاف: "أعلم معاناة المزارعين في عكّار من خلال لقاءاتي المتكررة معهم ومع نواب المنطقة ورئيس المصلحة، وهي تشبه إلى حد بعيد معاناة المزارعين في كل لبنان وفي منطقتي بعلبك، وعندما تكون هناك مساعدات للمزارعين نضع هذه المنطقة في رأس الأولوية، فهذا حق لها على الدولة ولا منّة لأحد بذلك".

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