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لبنان
الحاج حسن: وزارة الزراعة تعمل ما في وسعها في ظروف لا تخفى على أحد
Lebanon 24
17-01-2023
|
16:26
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قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال زيارته إلى عكار إنّ "وزارته تعمل ما بوسعها وفي ظروف لا تخفى على أحد، وتضع في أولوياتها الحفاظ على القطاع وعلى المزارعين معاً"، وأضاف: "أعلم معاناة المزارعين في عكّار من خلال لقاءاتي المتكررة معهم ومع نواب المنطقة ورئيس المصلحة، وهي تشبه إلى حد بعيد معاناة المزارعين في كل لبنان وفي منطقتي بعلبك، وعندما تكون هناك مساعدات للمزارعين نضع هذه المنطقة في رأس الأولوية، فهذا حق لها على الدولة ولا منّة لأحد بذلك".
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وإذ أكد الوزير الحاج حسن وقوفه إلى جانب المزارعين أشار إلى مسعى الوزارة لزيادة الصادرات إلى مصر ودول أخرى والعمل مع السادة النواب سنعمل على فتح السوق السعودي والخليجي أمام الإنتاج الزراعي اللبناني".
وفي جولته العكارية، التقى الوزير الحاج حسن مفتي عكّار الشيخ زيد بكار زكريا في مكتبه في برج العرب، في زيارة جاءت لتهنئة المفتي زكريا بانتخابه مفتيًا لعكار، بحضور النائب محمد سليمان ورئيس مصلحة زراعة عكار طه مصطفى وفاعليات.
وكان الوزير الحاج حسن قد استهلّ زيارته من قرية "قرحة" الحدودية وهي أول زيارة لوزير إلى هذه القرية النائية، واطّلع على أوضاع أهلها ومزارعيها.
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