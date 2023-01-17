استنكاف ومجاملات

لاحظت جهات سياسية استنكاف دولة كبرى عن بذل أي جهد رئاسي، والاكتفاء بمجاملات متنوعة، قبل مغادرة سفيرتها بيروت نهائياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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