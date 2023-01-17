لا رغبة بإحداث بلبلة

أبلغ قيادي رفيع في تيار معارض للحكومة مراجعيه أنه لا يرغب بإحداث أي بلبلة إضافية، قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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