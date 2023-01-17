Advertisement

لبنان

الجلسة الرئاسية غدا: لا تغيير في المواقف ولا نتيجة

Lebanon 24
17-01-2023 | 22:05
A-
A+
Doc-P-1029753-638096157621469653.jpg
Doc-P-1029753-638096157621469653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية‎، وهي الجلية الحادية عشرة ،بالتزامن مع تحرّك وإعتصام اهالي ضحايا إنفجار المرفأ امام المجلس النيابي، وبمشاركة بعض النواب بعد دعوة تلقوها من الاهالي تحت شعار «الساكت عن الحق شريك في الجريمة»، على ان تكون الجلسة كسابقاتها بإستثناء بعض التغيير البسيط، من خلال عبارات وطنية جديدة ستكتب على اوراق التصويت، من قبل بعض نواب «التغيير» و»التيار الوطني الحر»، مع إمكانية بروز أسماء جديدة للترشيح لن تقدّم ولن تؤخر.
Advertisement
ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2023-01-18
05:00 | 2023-01-18
06:00 | 2023-01-18
07:39 | 2023-01-18
06:59 | 2023-01-18
06:57 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website