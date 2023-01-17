الجلسة الرئاسية غدا: لا تغيير في المواقف ولا نتيجة

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دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية‎، وهي الجلية الحادية عشرة ،بالتزامن مع تحرّك وإعتصام اهالي ضحايا إنفجار المرفأ امام المجلس النيابي، وبمشاركة بعض النواب بعد دعوة تلقوها من الاهالي تحت شعار «الساكت عن الحق شريك في الجريمة»، على ان تكون الجلسة كسابقاتها بإستثناء بعض التغيير البسيط، من خلال عبارات وطنية جديدة ستكتب على اوراق التصويت، من قبل بعض نواب «التغيير» و»التيار الوطني الحر»، مع إمكانية بروز أسماء جديدة للترشيح لن تقدّم ولن تؤخر.ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور.