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لبنان

في عكار... محاولة سرقة احدى السيارات

Lebanon 24
18-01-2023 | 01:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على محاولة سرقة سيارة جيب من نوع "هيونداي" تعود ملكيتها للمدعو "احمد القدور" وذلك في احدى مناطق عكار.
 
ووفقا للمعلومات، باءت عملة السرقة بالفشل.
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سرقة

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