في عكار... محاولة سرقة احدى السيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على محاولة سرقة سيارة جيب من نوع "هيونداي" تعود ملكيتها للمدعو "احمد القدور" وذلك في احدى مناطق عكار.

ووفقا للمعلومات، باءت عملة السرقة بالفشل.