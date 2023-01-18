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لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بالثلوج

Lebanon 24
18-01-2023 | 01:56
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

العاقورة – حدث – بعلبك.

كفرذبيان – حدث بعلبك؟ 
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