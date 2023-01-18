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لبنان

ميشال موسى: لا يمكن لمجلس الوزراء الغياب عن إدارة الشؤون الملحّة

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:23
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رأى النائب ميشال موسى أن جلسة مجلس الوزراء دستورية.
وأضاف: "من المؤسف أن تحصل سجالات حول الأمور الأساسية التي تعني الناس، معتبرًا أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الغياب عن إدارة الشؤون الملحّة".
وأشار موسى في حديث إلى "صوت كل لبنان" إلى أنه في حال اتخذ مجلس الوزراء قرارا كملف الكهرباء القرار يعتبر اهم من موقف أي وزير. 
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وردًّا على سؤال حول عدم توقيع وزير الطاقة وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، لفت موسى إلى أن هناك إشكالية دستورية حول تمنّع فياض عن التوقيع ويجب بتّ هذا الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها. 
وأضاف: "يجب النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحّة للناس، وهكذا مسألة تتطلب تواصل سياسي". 
 
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