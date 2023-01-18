فادي كرم: جلسة اليوم دستورية وميثاقيّة

Advertisement

شدّد النائب فادي كرم على أنّ جلسة اليوم بمنظور تكتّل "الجمهورية القوية" دستورية وميثاقيّة.وأكّد كرم في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أنه من الأساس رأي التكتل واضح بأنّه يمكن للحكومة أن تجتمع في الحالات الطارئة.ونبّه كرم من ألّا يتمّ التصرف على أنّ غياب رئيس الجمهورية هو أمر طبيعي.وفي الملفّ الرئاسي، استبعد كرم أن يكون هناك تغيير في مشهدية انتخاب الرئيس، مؤكّدًا أن الاتصالات لا تزال مستمرّة ولكن من دون نتيجة إيجابية.وقال:"سنقترع غداً الخميس لمرشحّنا النائب ميشال معوّض وهو حتّى الآن المرشّح الأقوى".