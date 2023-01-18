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لبنان

فادي كرم: جلسة اليوم دستورية وميثاقيّة

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:23
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شدّد النائب فادي كرم على أنّ جلسة اليوم بمنظور تكتّل "الجمهورية القوية" دستورية وميثاقيّة.  

وأكّد كرم في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أنه من الأساس رأي التكتل واضح بأنّه يمكن للحكومة أن تجتمع في الحالات الطارئة.
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ونبّه كرم من ألّا يتمّ التصرف على أنّ غياب رئيس الجمهورية هو أمر طبيعي.

وفي الملفّ الرئاسي، استبعد كرم أن يكون هناك تغيير في مشهدية انتخاب الرئيس، مؤكّدًا أن الاتصالات لا تزال مستمرّة ولكن من دون نتيجة إيجابية.

وقال:"سنقترع غداً الخميس لمرشحّنا النائب ميشال معوّض وهو حتّى الآن المرشّح الأقوى". 
 
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