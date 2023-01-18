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لبنان

فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين والمواد المسرطنة".. هذا ما كشفه رئيس نقابة الصناعات الغذائية

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:26
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لفت رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط إلى أنه بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية أصبح المستهلك يفتش عن منتجات بأسعار منخفضة.

 

وأكّد البساط في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" ألا تفاصيل لدى النقابة عن فضيحة خلط اللبنة اللبنانية بـ "الجفصين وبالمواد المسرطنة"، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت عيّنات من اللبنة الموجودة في السوق لإجراء الفحوصات اللازمة وان النتائج لم تصدر بعد.

 

واستبعد البساط لجوء الشركات المعروفة إلى هذه المنتجات لتصنيع الألبان والاجبان.

 

ولمّح البساط إلى أن بعض الشركات المصنّعة تستبدل المواد الأولية بأخرى أقلّ جودة.

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