ماذا قال الوزير ياسين عن جلسة مجلس الوزراء؟

في حديث عبر "صوت لبنان"، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين: "سنحاول ان تبقى جلسة مجلس الوزراء مستمرة، لاقرار امور اخرى غير الكهرباء، واذا لم تستمر، سنعود الى عقد اجتماعات اخرى".

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وأضاف "الشغور الرئاسي لا تتحمّل الحكومة مسؤوليته، انما القوى السياسية التي يجب عليها انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن".

واشار ياسين الى ان "الجميع متفق انه يجب تأمين الاموال بمرسوم ووزارة الطاقة يجب ان تعيد تغطية الجباية، والكل يؤكد على اهمية ان تبقى جلسة مجلس الحكومة مستمرة للوصول الى حلول، فالسلطة الاجرائية اليوم في ظل الشغور الرئاسي متمثلة في مجلس الوزراء الذي يجب ان يعمل لتفادي الشغور في المرفق العام".