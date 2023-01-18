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لبنان

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:49
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً ما بين 48300 و48500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس تسعيرة تتراوح ما بين 48200 و48400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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