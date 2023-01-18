هذا ما سجّله سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً

Advertisement

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً ما بين 48300 و48500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس تسعيرة تتراوح ما بين 48200 و48400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.