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لبنان

الوزراء يتوافدون الى السراي الحكومي... وزيرا السياحة والاقتصاد من ضمن الحاضرين

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:02
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يتوافد الوزراء الى السراي الحكومي للمشاركة في الجلسة التي ستنعقد بعد قليل.
 
فقد وصل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار  ووزير الاقتصاد أمين سلام.
 
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كما وصل وزيري حزب الله مطفى بيرم وعلي حمية.
 
 
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