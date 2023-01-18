الوزراء يتوافدون الى السراي الحكومي... وزيرا السياحة والاقتصاد من ضمن الحاضرين

يتوافد الوزراء الى السراي الحكومي للمشاركة في الجلسة التي ستنعقد بعد قليل.

فقد وصل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ووزير الاقتصاد أمين سلام.

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كما وصل وزيري حزب الله مطفى بيرم وعلي حمية.