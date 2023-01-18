"ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت"... امين سلام: طابع جلسة اليوم مهم

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أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في تصريح من السراي الحكومي قبيل جلسة مجلس الوزراء، أن "طابع هذه الجلسة مهم ونحن نعلم أن موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة اليوم".وقال سلام: "حضوري الى جلسة مجلس الوزراء اليوم لا يُعد طعناً "للتيار الوطني الحر" وانا أعتبر أن البنود المطروحة طارئة والاوضاع استثنائية".وأضاف أن "ما اختلف عن الجلسة الاولى هو انه كان لا بد من اتخاذ موقف وطني جامع"، مشدداً على أنه سجّل موقفاً وطنياً.وفي حين لفت سلام إلى أن "نحنا ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت"، قال: "لم اخرج يوماً عن الجناح السني ولن انسحب بعد بند الكهرباء انما سأبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة".