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لبنان

الادارات العامة في الجنوب تلتزم بالاضراب العام

Lebanon 24
18-01-2023 | 04:34
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التزم رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة لبنان الحنوبي بالاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الإدارة العامة رفضاً لاستهداف العاملين في القطاع العام وأجهزة الرقابة بهدف النيل من كراماتهم ، على خلفية حملة الاتهامات التي طالت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية 
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وسجلت أدارت الاشغال ، الاقتصاد ، المنطقة التربوية أمانة السجل العقاري ، المساحة تأييدها بالاقفال التام ، فيما عبرت إدارات التنظيم المدني ، العمل ، الصناعة ، الزراعة ، النفوس ، المالية ومحافظة الجنوب عن التزامها بالاضراب عبر حضور الموظفين الى مكاتبهم وامتناعهم عن استقبال معاملات المواطنين ، اما تعاونية الموظفين ففتحت كعادتها افساحاً بالمجال لمساعدة المواطنين وتسير شؤونهم الصحية ، اما في مصلحة الصحة فقد حضر موظفون وفي مقدمتهم رئيسة  طبابة القضاء الدكتورة ريما عبود التي اعتبرت  " أن تحركنا يجب أن يكون بالاضراب وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ترعى شؤون المواطنين وتخفف من همومهم واعبائهم المعيشية والاقتصادية ."
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