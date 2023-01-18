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لبنان
استنفار متبادل بين الجيش والقوات الإسرائيلية... ماذا حصل عند الخط الأزرق؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
04:34
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن استنفار متبادل بين الجيش والقوات الإسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق، إذ مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة "المطلة" وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.
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يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري، كما حضرت قوات "اليونيفيل "وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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