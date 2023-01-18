استنفار متبادل بين الجيش والقوات الإسرائيلية... ماذا حصل عند الخط الأزرق؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن استنفار متبادل بين الجيش والقوات الإسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق، إذ مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة "المطلة" وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.

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