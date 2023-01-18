جعجع: محور الممانعة ومعهم بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "حديثي منذ يومين خدش الشعور الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يشحذون أموالهم من المصارف أو يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات".

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وأضاف جعجع بعد اجتماع الجبهة السيادية: "هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟".

وتابع: "خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي ومنذ اللحظة الأولى نحاول العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟"

وأكّد جعجع أنّ "التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنّه "في التركيبة الحالية ماذا يمكن أن يحصل بعد؟ سيتسمرّ محور الممانعة بالتعطيل إلى حين أن نيأس ويُهاجر الجميع وبالتالي التسليم بالإسم الذي يريدونه".

وقال جعجع: "نقوم بالمشاورات والاجتماعات اللازمة كي نصل إلى التركيبة الأفضل حتى لا يعود أحد قادرا على تعطيل البلد".