دبوسي بحث مع السفير الصيني في تطوير العلاقات

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، سفير الصين تشيان مين جيان على رأس وفد من السفارة الصينية، في حضور نائب رئيس الغرفة ابراهيم فوز ومديرة الغرفة ليندا سلطان.

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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية والاستثمارية بين لبنان والصين من طرابلس الكبرى.







ورحب دبوسي بالسفير جيان والوفد المرافق، مبديا "تقديره لعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين".

واكد "اهمية تطوير تلك العلاقات باتجاه الاستثمارات خصوصا ان لغرفة طرابلس الكبرى مشاريع استثمارية خدماتية لبنانية وعربية ودولية تتمثل بمنظومة اقتصادية في شرق المتوسط، وتتضمن تطوير وتوسعة لمرافق اقتصادية عامة من مرفأ ومطار ومنصة للنفط والغاز تضع لبنان على خارطة الاقتصادات العالمية وتعزز روح الانفتاح كما تشكل بالتالي فرصا واعدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على مستوى القطاعين العام والخاص".





وعرض دبوسي "مرتكزات المشاريع الإستثمارية المتعلقة بالامن والسلامة الغذائيين وتندرج في اطار التنمية الانسانية المستدامة، وأن الصين بما تمتاز به من قدرات اقتصادية ذكية وتكنولوجية وابتكارات متقدمة لديها كل الإمكانات لتلعب دورا رياديا في مختلف المشاريع الإستثمارية والتطويرية بكل الاتجاهات والإستفاده القصوى من كل التجارب الصينية النموذجية الناجحة في مواجهة التحديات كافة".





من جهته، وجه السفير الصيني جيان دعوة لدبوسي لزيارة بلاده معربا عن "إعجابه الشديد بمشاريع غرفة طرابلس الكبرى الإستثمارية وهي مثار اهتمام ومتابعة مستمرين من جانبنا".

وأكد ان "سفارة بلاده ستشجع الشركات الصينية على زيارة غرفة طرابلس الكبرى".