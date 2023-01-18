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لبنان

شقير بحث و سفير باكستان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:27
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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.
 
 
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وخلال اللقاء، رحب شقير بالسفير الباكستاني، مشيداً بعلاقات الصداقة بين البلدين، ومؤكداً ضرورة تنمية العلاقات الإقتصادية لا سيما من بوابة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد شقير وجود الكثير من مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 
 
وقال: "لا بد من العمل عليها لتحديدها والإستثمار فيها"، داعياً في هذا الصدد الى تَوَسُّع باكستان في إستيراد المنتجات اللبنانية لا سيما الصناعية منها التي تتمتع بجودة عالية واسعار تنافسية.

بدوره، أكد سفير باكستان إهتمام تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية، منوهاً بالجهود التي يبذلها شقير والتي تخدم الأهداف المشتركة.

ونقل أطهر عن القطاع الخاص في بلاده رغبته بزيادة التواصل وتقوية التعاون مع نظيره اللبناني للتعرف على الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على متابعة ما تم طرحه في الإجتماع لا سيما لجهة تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتسهيل أعمالهم في كلا البلدين وإقامة المعارض والمشاركة فيها. (الوكالة الوطنية)
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