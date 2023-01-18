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لبنان

صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:59
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صدر قرار قضائي يقضي بإغلاق مستشفى النقيب بالشمع الأحمر، وتمّ نقل آخر مريض من قسم العمليات إلى مستشفى قصب، بواسطة الجمعيّة الطبيّة.
 
 
في السياق، صدر عن الدكتور عبد الرحمن النقيب مالك مستشفى النقيب التوضيح التالي: 
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"يهم الدكتور عبد الرحمن النقيب أن يوضح بأن إخلاء مستشفى النقيب وختمه بالشمع الأحمر قد تم بناء لقرار حضرة رئيس دائرة التنفيذ في صيدا والقاضي بتنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في صيدا لجهة الزام المستثمر "شركة هيلث كير أنفست ش.م.ل." بإخلاء المستشفى فوراً وتسليمها لمالكها وذلك بسبب عدم تقيد المستثمر المذكور بشروط عقد الإستثمار ". 
 
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