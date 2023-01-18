صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر

صدر قرار قضائي يقضي بإغلاق مستشفى النقيب بالشمع الأحمر، وتمّ نقل آخر مريض من قسم العمليات إلى مستشفى قصب، بواسطة الجمعيّة الطبيّة.

في السياق، صدر عن الدكتور عبد الرحمن النقيب مالك مستشفى النقيب التوضيح التالي:

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