سليمان فرنجيه استقبل السفير الصيني.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس تيار" المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، في حضور أنطوان مرعب والدكتور جان بطرس، وجرى بحث في مجمل القضايا الراهنة والتطورات المستجدّة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement