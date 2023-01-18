Advertisement

لبنان

سليمان فرنجيه استقبل السفير الصيني.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1029925-638096475387195493.png
Doc-P-1029925-638096475387195493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس تيار" المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، في حضور  أنطوان مرعب والدكتور جان بطرس، وجرى بحث في مجمل القضايا الراهنة والتطورات المستجدّة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دبوسي بحث مع السفير الصيني في تطوير العلاقات
lebanon 24
18/01/2023 19:21:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"إلى جانب روسيا والصين".. دولة وسطى تساعد إيران لتجنب العقوبات النفطية
lebanon 24
18/01/2023 19:21:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: لا نستطيع تجاهل الصين وكيفية التعامل معها في مسائل عديدة (العربية)
lebanon 24
18/01/2023 19:21:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة موديز: إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية البالغة 80 دولارا للبرميل (الحرة)
lebanon 24
18/01/2023 19:21:25 Lebanon 24 Lebanon 24

سليمان فرنجيه

الصين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2023-01-18
12:05 | 2023-01-18
11:48 | 2023-01-18
11:33 | 2023-01-18
11:25 | 2023-01-18
11:18 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website