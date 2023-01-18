نقابة أطباء لبنان طعنت امام مجلس شورى الدولة.. اليكم التفاصيل

تقدمت نقابة أطباء لبنان في بيروت ممثلة بالنقيب البروفسور يوسف بخاش أمام مجلس شورى الدولة، عبر وكيلها المحامي ميشال ريشا، بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ يطعن بموجبه في القرار الصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالرقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 والمتعلق بتسديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا وجزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.

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وركزت مراجعة الإبطال مع طلب وقف التنفيذ على عدة مواد من قانون الموازنة العامة الصادر تاريخ 15/11/2022، سيما المادة 35 التي تنص على أن يقتطع رب العمل الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الاجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور.