هل من أزمة قمح؟

أشار نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أنّ "القمح متوفر في البلد لأسبوعين، ولكنّ المشكلة في تسديد ثمنه لأصحاب المطاحن"، وأضاف أنّ "التأخير من مجلس الوزراء لأنّه لا يلتئم، ومن هنا التأخير في دفع مستحقات المطاحن من دعم القمح".

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ولفت سيف للـ"أم تي في" إلى أنّ "هناك كميات من القمح من المرتقب أن تصل قريباً، ولكن يجب تأمين الأموال اللازمة لدفع الأموال للخارج".