بري عرض الأوضاع مع أبو فاعور واستقبل الامين العام لإتحاد الكتاب اللبنانيين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لإتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور الياس زغيب وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد، وعرض معهم لأوضاع الإتحاد وشؤوناً مطلبية .

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وبعد اللقاء، قال الياس زغيب: "جئنا باسم إتحاد الكتاب اللبنانيين بزيارة الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وقد بحثنا معه في الوضع العام الذي يمر به إتحاد الكتاب اللبنانيين وسلمناه نسخة من مشروع إقتراح قانون نقابة إتحاد الكتاب اللبنانيين ، كما تحدثنا مع دولته في بعض الشؤون والشجون التي يمر بها الكاتب، وقد أبدى دولته كل التجاوب والتفهم وقام بأكثر من إتصال في سبيل تحسين أوضاع الاتحاد لا سيما مشروع ضمان الكاتب الذي من المفترض أن يبصر النور في القريب العاجل بهمة دولته".

وأضاف: "نحن نشكر بري على كل تجاوب وكل تعاون مع إتحاد الكتاب اللبنانيين وهو من الشخصيات المشهود لهم تشجيعهم للكاتب والاديب والمثقف اللبناني".

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، خلال لقائه عضو"اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الذي غادر دون الإدلاء بتصريح.

واستقبل رئيس المجلس أيضا الوزير السابق مروان شربل حيث جرى بحث في الأوضاع العامة لاسيما السياسية منها .

كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر السيد توفيق سلطان . (الوكالة الوطنية)