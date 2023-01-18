ماذا قرر مجلس الوزراء في آلية توقيع المراسيم؟

قررمجلس الوزراء تبني مضمون التعميم رقم /36/ تاريخ 5/12/2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لاسيما لجهة كيفية إصدار المراسيم عن حكومة تصريف الأعمال سنداً للمادة /62/ من الدستور، وطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للصيغة التي حُدّدت في متن التعميم المذكور وإجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الواردة عند الإقتضاء، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع أخرى.

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وفي ما يلي نص التعميم الرقم 36/2022: