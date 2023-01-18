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لبنان

سامي جميل يتقدّم بطلب للحصول على معلومات حول مصير الاهراءات

Lebanon 24
18-01-2023 | 08:47
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تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اليوم، من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في إطار متابعة قضية إهراءات القمح في مرفأ بيروت، بطلب للحصول على المعلومات حول القرار الذي اتخذه في آذار الماضي والقاضي بإدخالها في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وذلك بهدف متابعة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.
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وبحسب بيان حزب الكتائب، فإن "هذا الطلب جاء عملاً بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم /٢٨/ تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧، والذي نصّ في مادته الأولى على "حق كل شخص طبيعي أو معنوي، بالوصول إلى المعلومات والمستندات"، مشيرا الى ان الحزب "كان قد تقدّم باقتراح قانون لحماية الاهراءات حفاظاً على الذاكرة الجماعية وصوناً للعدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت". (الوكالة الوطنية)
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