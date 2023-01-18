الشؤون الخارجية عرضت ملف النازحين مع 19 سفيراً من الدول المعنية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء النواب.





واثر الجلسة، قال النائب علامة: "اليوم، عقدنا جلسة للجنة الخارجية والمغتربين واستضفنا فيها 19 سفيرا من دول اوروبا والدول المعنية بملف النازحين، وكان الهدف ان نتشارك معهم بالمعلومات نتيجة اللقاءات التي عقدناها مع الوزراء المعنيين والمؤسسات المعنية بموضوع النزوح، والتي أخذت ستة اشهر من اللقاءات والمعلومات التي تم تجميعها، ومشكورة قيادة الجيش ومديرية المخابرات والامن العام وقوى الامن وجميع المعنيين بملف النازحين في لبنان".

واضاف: "وضعناهم في صورة الاوضاع والارقام التي بين أيدينا، وشرحنا لهم اثر النزوح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي اضافة الى الامني، وماذا لدينا من معطيات بالنسبة لمخيمات النازحين، وما تشهده من امور".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، أبدينا رغبتنا في المناقشة معهم بالاليات التي تسهل وتسرع عودة النازحين الى بلادهم، وهذا حق من حقوقهم ويجب ان نسعى مع بعضنا البعض للاسراع بهذا الموضوع".

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وقال علامة: "اتفقنا خلال هذا اللقاء ألا يكون الاخير، ونحن بصدد أن نعقد لقاء آخر مع منظمة الامم والمؤسسات الاخرى التي تقوم بدعم النزوح، وبعدها سنصدر توصيات سنقدمها الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".

واعتبر علامة أن "هذا موضوع حساس، واللبنانيون جميعا يتفقون عليه ونأمل ان نصل الى مكان يقتنعون فيه بالنظر الى هذا الموضوع الحساس بالنسبة للبنان بطريقة تختلف عما كنا نفكر فيه منذ 8 الى 10 سنوات".

وختم: "لدينا أمل بأن نتابع هذا الملف حتى الاخر، لان هناك ضرورة نتيجة الاوضاع التي يعيشها لبنان، واعتقد انها خطوة ايجابية للجنة، على ان يستكمل الامر بلقاءات اخرى قريبة جدا". (الوكالة الوطنية)