بالصورة في أبي سمراء... الأهالي يناشدون قبل وقوع الكارثة!

وردت معلومات لموقعنا عن تخوّف اهالي سكان شارع الامين في منطقة أبي سمراء، من سقوط مأذنة مسجد الامين، نتيجة التصدعات والتشققات التي لحقت بها.

وناشد الاهالي دار الافتاء التدخّل بسرعة لمعالجة الموضوع قبل وقوع الكارثة.