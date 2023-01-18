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لبنان

في بريتال... مداهمات للجيش وتبادل لاطلاق النار مع مطلوبين

Lebanon 24
18-01-2023 | 09:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش تُنفّذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بينهم منزل م.ع، في بلدة بريتال.
 
 
وقد تعرّض عناصر الجيش لاطلاق نار، الامر الذي دفعهم للردّ على مصدر النيران.
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