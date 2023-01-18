في بريتال... مداهمات للجيش وتبادل لاطلاق النار مع مطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش تُنفّذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بينهم منزل م.ع، في بلدة بريتال.

وقد تعرّض عناصر الجيش لاطلاق نار، الامر الذي دفعهم للردّ على مصدر النيران.