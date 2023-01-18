تهديدات امنية.. هذا الحزب تلقّى تحذيرات جدية

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ينقل رئيس حزب مناهض لـ"حزب الله"، تلقّيه تحذيرات أمنيّة في اليومين الأخيرَين حيال تنقّلاته وضرورة اتّخاذ الحيطة اللازمة من الآن فصاعداً، مع الإشارة إلى أنّ حزباً مسيحياً بارزاً كان وضع إمكاناته الأمنيّة واللوجستيّة في تصرّف الشخصيّة المُهدَّدة طيلة السنة المنصرمة.كما نقل عن نوّاب موارنة تلقّيهم التحذيرات نفسها مطلع هذا الأسبوع.