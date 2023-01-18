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لبنان

اللواء عثمان ألقى محاضرة في نقابة محامي طرابلس

Lebanon 24
18-01-2023 | 10:30
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ألقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في القاعة الكبرى في نقابة المحامين - طرابلس، محاضرة بعنوان "قوى الأمن الداخلي بين الإنجازات والتحديات"، وذلك بناء على دعوة من نقيبة المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تريز القوال وأعضاء مجلس النقابة.
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وفي بداية كلمته، شكر اللواء عثمان نقيبة المحامين الأستاذة ماري تريز القوّال، ومجلس النقابة في الشمال على هذه الدعوة الكريمة. كما شكر الجميع على حضورهم.
 
 
وقال: "من طرابلس عاصمة لبنان الثانية وعاصمة الشمال، التي وإن حُرمت من إنمائها المتوازن، فإنّها لم تفقد هُويّتها المعطاء بثقافة الانتماء والانفتاح والعيش المشترك".
 
واشار الى أن مدينة طرابلس لها قيمة تاريخية وثقافية وحضارية، فهي مدينة العلم والعلماء، إنّها ملتقى أهل الشمال المجبولين بالطيبة والأخلاق الرفيعة، والتضحية والوطنية، يستحقّون وجميع اللبنانيين العيش بكرامة وأمن وأمان ليعيدوا النهوض بطرابلس الفيحاء ولبنان.

وقد عرض اللواء عثمان خلال تقديم محاضرته المحاور التالية: مهام قوى الأمن الداخلي في مجال الضابطة الإدارية والعدلية، دور قوى الأمن في حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات، وشدّد على احترام حقوق الانسان، ثم تحدث عن التحديات التي تواجهها قوى الامن سواء لجهة الانخفاض الحاد في الميزانية التي بلغت /95/%، والنقص في العديد، فضلاً عن تدنّي في الرواتب نتيجة الأوضاع الاقتصادية، أم لجهة إدارة السجون والتداعيات المتأتية عن الاكتظاظ الكبير في السجون والنظارات.
 
 
 كما أضاء على الإنجازات الأمنية الكبيرة التي تحققت رغم كل الصعاب في مكافحة مختلف الجرائم (الإرهاب، تجسس، المخدرات، السرقة، قتل ...) حيث انخفضت معظمها في العام 2022.
 
وأكّد على تطبيق الرؤية الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي التي تتلخّص بـ: "معاً... نحو مجتمع أكثر أماناً".
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