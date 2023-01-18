بوشكيان يوضح: وجّهت إستفسارات في ملفّ الكهرباء

دحض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان ما أثير في الاعلام عن مواقف له في مجلس الوزراء أو حصول تشنّج بينه وبين وزير السياحة المهندس وليد نصار في ما يتعلّق بملفّ الكهرباء.

وأوضح في بيان أنّ "الأسئلة التي وجّهها إلى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الذي يحترم مهنيّته وموضوعيّته وخبرته، كانت في إطار الاستفسار الفنّي والتقني عن سبب الاتيان بأربع بواخر فيول وغاز اويل، بعدما كان الحديث في البداية محصوراً بباخرة واحدة".

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وذكّر أنّه من الحريصين على التضامن الحكومي والمتمسّكين بالعمل والانتاجيّة كفريق وزاري موحّد في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى خطوات انقاذية تقيه المخاطر، وتصوّب مساره الاصلاحي، وتسرّع مسيرته نحو اعادة البناء والتقدّم.