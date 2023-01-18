مولوي استقبل عطية ووفدا من السائقين العموميين

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بعد ظهر اليوم، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية مع وفد من السائقين العموميين الذين رفعوا مطالبهم من المنافسة اللامشروعة التي يعانون منها. (الوكالة الوطنية)

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