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لبنان

موظفو شركة كهرباء البارد يفكون الاضراب بعد قرارات مجلس الوزراء

Lebanon 24
18-01-2023 | 11:33
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أعلن عمال وموظفو شركة كهرباء البارد رفع الاضراب والعودة الى العمل بشكله المعتاد بعد موافقة مجلس الوزراء على البند المتعلق بشركة كهرباء البارد والقاضي بتحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.
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