مكافحة الفساد في لبنان.. دولة أوروبية تتحرّك قريباً

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أعلن "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" أن "أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على أن يتم التصويت عليه لاحقاً".ولفت المرصد عبر حسابه على "تويتر"، الى أن "القرار يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف تطبيقاً لقرار الاتحاد الاوروبي على كل من تتم مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل من يعيق عمل العدالة".