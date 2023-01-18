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لبنان
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
12:11
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أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 62 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأشار الى انه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
لبنان
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