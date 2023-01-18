العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن العثور على الشاب نواف أ. وهو سوري الجنسية، جثة عند "طريق التهريب" بين شدرا وعندقت.

وتم نقله الى مستشفى الحكومي للكشف عليه ومعرفة تفاصيل وفاته.

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