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لبنان

العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-01-2023 | 12:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن العثور على الشاب نواف أ. وهو سوري الجنسية، جثة عند "طريق التهريب" بين شدرا وعندقت.
وتم نقله الى مستشفى الحكومي للكشف عليه ومعرفة تفاصيل وفاته.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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وفاة

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