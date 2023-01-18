أوساط حكومية لفياض: فليقرأ تصريح رئيس الحكومة جيداً

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علقت أوساط حكومية معنية على تصريح وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد ظهر اليوم بأنه "يدعو إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة "فيتول".وقالت الاوساط: "كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام. أما بموضوع الحديث عن الغرامات فنتمنى على معالي الوزير اعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدا، فدولته قال بالحرف "ان مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه"، وبالتالي فالموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن ادخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي".وشددت الاوساط على أن "دولة رئيس الحكومة سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا".