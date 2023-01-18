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لبنان

عن هدم فيلا الهراوي الأثرية.. ماذا أوضح المرتضى؟

Lebanon 24
18-01-2023 | 12:56
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "طلب المرتضى اول من امس، بعد أن علم أن المالك الحالي للمبنى التراثي الكائن في مدينة بعلبك والمعروف بـ"فيلا الهراوي" يعمل على هدمه، الى الجهات المعنية لا سيما محافظة المدينة والاجهزة الامنية المعنية ومسؤولة الوزارة عن المواقع الأثرية والتراثية في بعلبك بالمبادرة الى العمل فوراً على وقف اعمال الهدم وهذا ما تمّ وادى الى انقاذ ذلك المعلم من الاندثار".
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